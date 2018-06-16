Тренер вратарей тульского "Арсенала" сравнил голы со штрафных Головина и Роналду

Тренер вратарей тульского "Арсенала" Вячеслав Чанов сравнил голы со штрафных ударов в исполнении полузащитника сборной России Александра Головина в матче открытия чемпионата мира по футболу-2018 против Саудовской Аравии (5:0) и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в игре с Испанией (3:3).

– Вратарь команды Саудовской Аравии ошибся в построении "стенки", поставив ее на линию штанги, а по вратарским законам она ставится на два человека от штанги, – цитирует ТАСС Чанова. – По вчерашнему голу Роналду я ничего не могу сказать, поскольку "стенка" там была выстроена как раз правильно, сказалось мастерство автора гола. Единственное, можно было бы предъявить претензии по поводу того, что "стенка" обычно строится от высокого игрока к низкому, и мяч после удара пролетел над невысоким футболистом.

Сборная России во втором туре группового турнира ЧМ-2018 сыграет с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург), а Португалия встретится с Марокко (20 июня, Москва, "Лужники").

Чемпионат мира-2018 стартовал в России 14 июня. Турнир продлится до по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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