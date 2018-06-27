Тренер Туниса считает, что сборная России не слабее Англии и Бельгии

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул считает, что сборная России не уступает по уровню командам Англии и Бельгии. На пресс-конференции перед матчем группового турнира ЧМ-2018 против Панамы его попросили сравнить группу Туниса с группой Египта, который играл против России, Уругвая и Саудовской Аравии.

- Сборные Англии и Бельгии очень сильные, думаю, что у каждой группы есть свои сложности, - цитирует ТАСС Маалула. - Не думаю, что у египтян были более слабые соперники, сборная Уругвая - очень хорошая команда, как и российская. Россияне к тому же являются хозяевами чемпионата мира. Не думаю, что на турнире есть группа сильнее других.

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