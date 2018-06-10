Тренер Туниса: "После такого матча с Испанией мы вправе рассчитывать на хорошее выступление на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул после товарищеского матча с Испанией (0:1) отметил, что его команда смогла противостоять одному из фаворитов чемпионата мира-2018. Игра состоялась в субботу в Краснодаре.

- Это был очень важный тест для нас, ведь наш сегодняшний соперник обладает одними из лучших игроков мира, мы смогли им противостоять практически на протяжении всего матча, - приводит ТАСС слова Маалула. - Я говорил игрокам, что на таком уровне индивидуальные ошибки и ошибки в командных перемещениях не спрячешь. Я очень доволен своими игроками, они смогли противостоять одному из фаворитов чемпионата мира. Мне кажется, после такого матча мы в праве рассчитывать на хорошее выступление на турнире.

В этом матче обе команды сыграли хорошо с тактической точки зрения. Мы понимали, что нам будет сложно противостоять испанской средней линии, в которой собраны такие игроки, как Бускетс, Иньеста, Алькантара. Причем во втором тайме у них выходили футболисты, которые также привыкли играть на самом высоком уровне. Нам требовалось поддерживать заданную планку, мы смогли. Считаю, мы показали вполне достойное выступление в преддверии старта турнира.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Сборная Испании в группе B сыграет с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград). Тунис выступит в квартете G встретится с Англией (18 июня, Волгоград), Бельгией (23 июня, Москва, "Спартак") и Панамой (28 июня, Саранск).

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу