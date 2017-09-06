Тренер сборной Узбекистана покинул пресс-конференцию под крики "Позор!"

Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян стал участником инцидента после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Кореей (0:0). По итогам этой встречи команда 46-летнего специалиста лишилась шансов на выход в финанльную стадию мирового первенства.

Бабаян на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов, после чего направился к выходу. Его путь к выходу из зала для встреч с представителями СМИ сопровождался криками "Позор!"

По итогам отборочного турнира Узбекистан занял четвертое место в группе, пропустив вперед Иран, Корею и Сирию. Две первые команды гарантировали себе участие на чемпионате мира, сирийцам предстоит сыграть в четвертом отборочном раунде с Австралией. В случае успешного исхода команда может встретиться с США.

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