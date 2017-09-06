Тренер сборной Узбекистана покинул пресс-конференцию под крики "Позор!"

Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян стал участником инцидента после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Кореей (0:0). По итогам этой встречи команда 46-летнего специалиста лишилась шансов на выход в финанльную стадию мирового первенства.
Бабаян на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов, после чего направился к выходу. Его путь к выходу из зала для встреч с представителями СМИ сопровождался криками "Позор!"
По итогам отборочного турнира Узбекистан занял четвертое место в группе, пропустив вперед Иран, Корею и Сирию. Две первые команды гарантировали себе участие на чемпионате мира, сирийцам предстоит сыграть в четвертом отборочном раунде с Австралией. В случае успешного исхода команда может встретиться с США.
Мишико5
я расчитывал на узбеков..... потенциально они среди восьми лучших в мире..... достаточно назвать фамилии узбекских футболистов, чтобы понять, что это уровень Бразилии (Лория, Гейнрих, Акопянц, Шацких и т.д.).... честно сказать, жаль..... Россия, Украина, Узбекистан могли сделать чм-2018 запоминающимся.... но похоже на чм-2018 останется только Россия, и то еще не до конца очевидно это (это уже цитата европейцев))
19:49
Dymanomashina
Так действительно Позор! Сколько лет крутятся у зоны выхода, и так никуда и не выходят
19:24
Platinum1991
А где они были, когда назначали главного. А теперь неистовствуют. Пригласите опытного тренера и будет вам счастье.
19:22