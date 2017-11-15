Тренер сборной Швеции убрал мусор в раздевалке за своими игроками после выхода на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон убрал мусор за своими игроками в раздевалке после победы над Италией по сумме двух стыковых матчей чемпионата мира-2018 (0:0 - на выезде, 1:0 - дома). Психолог сборной Швеции Даниэль Экваль на своей странице в Твиттере опубликовал фото, как наставник команды приводит в порядок раздевалку.
"Россия, мы приедем и уберемся следующим летом", – написал Экваль в комментарии к фотографии.
Ryssland! Vi kommer och städar nästa sommar! pic.twitter.com/tInflDTOqW– Daniel Ekvall (@daniel_ekvall) 13 ноября 2017 г.