Тренер сборной Швеции: "Англичане нас не уважают"

Помощник главного тренера сборной Швеции Петер Веттергрен считает, что сборная Англии может недооценить его команду в 1/4 финала ЧМ-2018.
- Они (англичане) не уважают нас. Не думаю, что у них есть уважение к нам, - цитирует тренера Sky Sports. - В нас не верят. На Англию оказывается большое давление.
Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/