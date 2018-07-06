Тренер сборной Швеции: "Англичане нас не уважают"

Помощник главного тренера сборной Швеции Петер Веттергрен считает, что сборная Англии может недооценить его команду в 1/4 финала ЧМ-2018.

- Они (англичане) не уважают нас. Не думаю, что у них есть уважение к нам, - цитирует тренера Sky Sports. - В нас не верят. На Англию оказывается большое давление.

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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