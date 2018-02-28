Тренер сборной Саудовской Аравии: "У России сильная команда"

Помощник главного тренера сборной Саудовской Аравии Мануэль Суарес по окончании семинара представителей команд-участниц чемпионата мира подчеркнул уровень национальной команды России, передает из Сочи спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– Думаю, у нас есть все шансы для того, чтобы выйти из группы. Для этого нужно показать все, на что мы способны, и успешно провести первые три матча.
– Кого считаете фаворитом?
– Уругвайцы наиболее опытны. Многие футболисты из этой команды играют на очень высоком уровне, в лучших чемпионатах Европы.
– Что вы думаете о России?
– Для нее большим преимуществом будет то, что она играет дома. У России сильная команда. Да и Египет – непростая сборная. Египтяне лучшие в Африке, хоть и впервые вышли на чемпионат мира спустя столько лет.
– Какие качества можете выделить у сборной России?
– У России физически сильная команда, что делает ее не самым простым соперником.
– Что думаете о перспективах сборной России?
– Никогда не знаешь, что случится в футболе. Все возможно.
– Какую задачу ставите перед собой на чемпионате мира?
– Мы едем в Россию писать историю футбола и оправдывать ожидания наших болельщиков.
abs68
что-то в последнее время все нахваливают нашу сборную, ой не спроста это всё, надеюсь никто и вправду не подумал что у нас сильная сбродная - самая слабейшая из всех участников. И более того самая слабейшая сбродная представляющая нашу страну за всю историю чемпионатов мира.
15:32