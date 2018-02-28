Тренер сборной Саудовской Аравии: "У России сильная команда"

Помощник главного тренера сборной Саудовской Аравии Мануэль Суарес по окончании семинара представителей команд-участниц чемпионата мира подчеркнул уровень национальной команды России, передает из Сочи спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Думаю, у нас есть все шансы для того, чтобы выйти из группы. Для этого нужно показать все, на что мы способны, и успешно провести первые три матча.

– Кого считаете фаворитом?

– Уругвайцы наиболее опытны. Многие футболисты из этой команды играют на очень высоком уровне, в лучших чемпионатах Европы.

– Что вы думаете о России?

– Для нее большим преимуществом будет то, что она играет дома. У России сильная команда. Да и Египет – непростая сборная. Египтяне лучшие в Африке, хоть и впервые вышли на чемпионат мира спустя столько лет.

– Какие качества можете выделить у сборной России?

– У России физически сильная команда, что делает ее не самым простым соперником.

– Что думаете о перспективах сборной России?

– Никогда не знаешь, что случится в футболе. Все возможно.

– Какую задачу ставите перед собой на чемпионате мира?

– Мы едем в Россию писать историю футбола и оправдывать ожидания наших болельщиков.