Тренер сборной Панамы: "Не буду пить водку, если мы не выйдем из группы"

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес сказал, что не собирается злоупотреблять алкоголем в случае невыхода команды из группы на ЧМ-2018.

- Если наша сборная выйдет из группы, бриться налысо или пить целую бутылку водки я не собираюсь, - цитирует специалиста ТАСС. - Да, я могу один выпить бутылку водки, но мы все профессионалы, в нашей жизни все спокойно и просто.

На чемпионате мира-2018 сборная Панамы сыграет в группе G с командами Бельгии, Англии и Туниса.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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