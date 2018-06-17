Тренер сборной Панамы не будет брить голову в случае выхода в плей-офф ЧМ-2018

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес заявил, что не готов побрить голову в случае выхода команды в плей-офф чемпионата мира в России​.

- Если сборная Панамы выйдет из группы, брить голову не буду. Всё спокойно и просто в нашей жизни, – цитирует "РИА Новости" Гомеса.

Матч группы G между сборными Панамы и Бельгии пройдет 18 июня на сочинском стадионе "Фишт". Также вэтой группе выступят команды Англии и Туниса.

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