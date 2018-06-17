Тренер сборной Панамы: "Гордимся, что нам выпала честь сыграть с Бельгией на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес поделился ожиданиями от матча со сборной Бельгии на ЧМ-2018.

- Мы очень рады, что представляем Панаму, мы этим гордимся. Наша команда хорошо подготовлена, мы полностью привержены нашему делу и понимаем всю ответственность. Нам необходимо проделать большую работу и постараться выйти из группы. Мы ощущаем себя очень хорошо на чемпионате мира, и я благодарен ребятам за то, что они вышли из отборочного цикла и оказались в России, - цитирует специалиста ТАСС. - Конечно, мы не фавориты, но если у нас будет хороший день, всякое может произойти. Мы играем против команды с прекрасным техническим уровнем, у них играют лучшие игроки. Сборная Бельгии - фавориты, мы гордимся, что нам выпала честь играть с ними, но в футболе может произойти всякое, в любом случае, каждый матч - это отдельный матч. Наш принцип - горячее сердце, но холодная голова, то есть мы проделали большую работу со стороны психологии.

Матч Бельгия – Панама состоится 18 июня в Сочи и начнется в 18.00 по московскому времени.

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