Тренер сборной Нигерии: "Я немец, и я знаю историю Волгограда"

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор после матча ЧМ-2018 со сборной Исландии (2:0) в Волгограде заявил, что знает историю города.

- Вы знаете, что я немец, и я знаю историю Волгограда, - цитирует тренера "Р-Спорт". - Мне очень нравится город, красивый город. Все цветет. И, конечно, приятно выиграть это матч в таком прекрасном городе.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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