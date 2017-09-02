Тренер сборной Мексики: "Хотим доставить болельщикам удовольствие от чемпионата мира в России"

Помощник главного тренера сборной Мексики Луис Помпилио Паес рассказал о том, что квалификация к чемпионату мира многому научила. После победы над Панамой (1:0) национальная команда вышла на мундиаль.

- Мы многому научились в этой квалификации, - цитирует Goal Паеса. – У нас есть восемь месяцев, это преимущество для нашей сборной. Мы уже начинаем думать о том, что собираемся показать на ЧМ.

Осталось еще три игры, но у нас должна быть двойная ответственность за подготовку. Мы хотим доставить нашим болельщикам удовольствие от большого чемпионата мира. Мы будем там и собираемся сделать все возможное, чтобы чемпионат мира получился отличным.