Тренер сборной Марокко: "Посмотрите, что делал Пепе при угловом, и напишите честно!"

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар после поражения своей команды от Португалии (0:1) и вылета с чемпионата мира раскритиковал судейство.

- Я не разочарован выступлением своей команды. Наоборот, я горжусь сборной Марокко! И горд, что представляю сборную этой стороны. Амрабат начал играть в защитном шлеме, но вскоре снял его, потому что в нем есть дух воина. И у остальных игроков тоже. А еще спасибо тысячам фанатов, которые прилетели в Москву и создали такую атмосферу, словно мы в Касабланке. Но так бывает, что ты бьешься, бьешься, а не получается...

- Не считаете, что приз лучшему игроку матча для Криштиану - это перебор? Все в Марокко в восторге от вашей работы. Спасибо вам за труд! - обратился к Ренару марокканский журналист.

- Не мне судить, кому вручать призы. А за похвалу спасибо. Я тоже считаю, что мы честно делали свое дело. А вы пересмотрите эпизод с решающим угловым. Посмотрите, что делал третий номер (Пепе - Прим. "СЭ"), и напишите честно! Я не буду комментировать, это не дело тренера. Поэтому просто призываю вас посмотреть повторы спорных эпизодов. Потому что неправильно, когда вместо фола у соперника ты получаешь гол в свои ворота.

- Все решило наличие у Португалии такого гения как Роналду?

- Это самое просто объяснение. Но мы сами виноваты, что в двух матчах имели массу моментов, а в итоге не забили ни одного гола. К сожалению, у нас не нашлось того, кто поразил бы ворота соперника. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

Все о чемпионате мира по футболу-2018