Тренер сборной Исландии планирует посетить матчи "Ростова" перед чемпионатом мира

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон перед чемпионатом мира-2018 планирует посетить матчи "Ростова". Напомним, за российский клуб выступают игроки национальной команды – Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Бергманн Сигурдссон.

– Надеюсь, мне удастся посетить матчи "Ростова" перед чемпионатом мира, чтобы вживую посмотреть на наших игроков, – цитирует ТАСС Хадльгримссона. – У нас хорошие отношения с этим клубом, так что мы планируем визит на матчи команды.

Рагнар сменил клуб, прежде всего, по финансовым причинам. Что касается Бьорна, то он станет хорошим дополнением для всего российского чемпионата, это я обещаю. Вообще чемпионат России – это очень сложная лига, много перелетов, хороший уровень футбола. Безусловно, нашей сборной идет на пользу, что в ней есть игроки из такого чемпионата.

Напомним, Исландия попала в одну группу с Аргентиной, Нигерией и Хорватией.