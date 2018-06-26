Тренер сборной Исландии: "Футбол - прекрасная игра, но иногда жестокая"

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон поделился впечатлениями после матча ЧМ-2018 против сборной Хорватии (1:2). Его команда заняла последнее место в группе D и покинула турнир.

- Я не думаю, что в нашей батарейке осталось много энергии после сегодняшнего матча. Наших игроков надо похвалить - они никогда не сдаются. Мы до конца имели шансы выйти в плей-офф. Футбол – это прекрасная игра, но иногда жестокая, - цитирует тренера "Р-Спорт". - Поздравляю Хорватию с победой, они сыграли великолепно во всех трех матчах, мы желаем им успеха и дальше. Такое качество футбола может далеко привести сборную Хорватии. Мы ожидали, что они будут больше владеть мячом, чем мы. Я доволен первым таймом, горжусь настроем своих ребят, характером, настойчивостью. Мы были шокированы первым пропущенным голом, но не сдались и показали характер.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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