Тренер сборной Ирана обратился к ФИФАв связи с экипировкой к ЧМ-2018

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш призвал ФИФА вмешаться в ситуацию в связи с отказом американской фирмы Nike обеспечить спортивной экипировкой иранских футболистов для выступления на чемпионате мира 2018 года. Компания приостановила сотрудничество со сборной Ирана в связи с выходом США из иранской ядерной сделки, а также ужесточением санкций США в отношении Ирана.

- Игроки привыкли к своему спортивному снаряжению, и неправильно его менять за неделю до таких важных матчей, - приводит слова Кейруша иранский телеканал "Press-TV". - Мы просим ФИФА прийти к нам на помощь в этом вопросе.

Иран на ЧМ-2018 сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).