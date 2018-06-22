04:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тренер сборной Хорватии выставит резервный состав на матч с Исландией


Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 против Исландии даст отдохнуть основным игрокам. В четверг аргентинцы хорваты обыграли сборную Аргентины (3:0) и гарантировали место в плей-офф.

- Да, я дам отдознть многим игрокам в матче с командой Исландии, - приводит "Р-Спорт" слова Далича. 

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