Тренер сборной Хорватии назвал Россию великим соперником

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич ждет непростого противостояния с Россией в четвертьфинале ЧМ-2018. В 1/8 финала хорваты в серии пенальти одолели Данию.

– Из Нижнего Новгорода я увезу прекрасные воспоминания. Четвертьфинал будет очень тяжелым – сыграем против хозяев. Россия – это сложный соперник, великий соперник, – цитирует "Р-Спорт" Далича. – Мы постараемся не растерять осторожность, постараемся сыграть еще сильнее, чем до этого.

Игра была непростой. Мы пропустили уже на второй минуте, потом быстро сравняли. Не реализовали пенальти в конце. Упускали возможности, но психологически были сосредоточены на победе. Поэтому и выиграли. Когда (Лука) Модрич не забил пенальти, мы вспомнили Евро-2008 и Вену, когда в похожей ситуации проиграли туркам, но в этот раз удача была на нашей стороне. Я никогда не побеждал просто так, а только благодаря тяжелому труду.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Ураааaaaa! //

Станислав Черчесов: "Турнир только начинается!" //

Федун: "До матча кто-то сказал бы, что пройдем Испанию, посчитал бы психбольным" //

Шмайхель – волшебник. Но Россию ждет Хорватия //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь