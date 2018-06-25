Тренер сборной Хорватии назвал недостойным поведение Сампаоли после матча ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отметил, что не может назвать своего коллегу из сборной Аргентины Хорхе Сампаоли великим. После игры чемпионата мира-2018, которая завершилась в пользу хорватов (3:0), Сампаоли не стал поздравлять соперника с победой.

- Жаль, что Сампаоли не поздравил нас с победой после игры, - приводит 24sata.hr слова Далича. - Никогда не позволяю себе такого, даже если проиграл. Перед матчем я подарил ему футболку сборной Хорватии. Надеюсь, этот подарок навсегда останется у него в памяти. Нужно иметь достониство, чтобы поздравить соперника. Сампаоли упал в моих глазах. Его нельзя считать великим тренером после такого поступка.

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