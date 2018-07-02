01:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тренер сборной Хорватии: "Команды, которые играют красиво, уже покинули ЧМ-2018"


Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Дании (1:1, 3:2 по пен.) отметил, что команда победила благодаря игре голкипера Даниэля Субашича, который отбил три 11-метровых.

- У нас было два варианта - поехать домой, или поехать в Сочи. Я рад, что мы смогли победить в матче, который пошел не по нашему плану, - приводит "Р-Спорт" слова Далича. - Те сборные, что играют в красивый футбол, уже вылетели. А те, что борются до конца, сражаются за победу - продолжают выступать на чемпионате мира.

Вчера в конце тренировки мы провели две серии пенальти. Те, кто забил вчера прекрасные голы, сегодня промахнулись. Нелегко справиться с ответственностью во время матча. Сегодня мы победили благодаря нашему вратарю.

Хорватия - Дания

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180702/1138832901.html

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