Тренер сборной Хорватии: "Команды, которые играют красиво, уже покинули ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Дании (1:1, 3:2 по пен.) отметил, что команда победила благодаря игре голкипера Даниэля Субашича, который отбил три 11-метровых.

- У нас было два варианта - поехать домой, или поехать в Сочи. Я рад, что мы смогли победить в матче, который пошел не по нашему плану, - приводит "Р-Спорт" слова Далича. - Те сборные, что играют в красивый футбол, уже вылетели. А те, что борются до конца, сражаются за победу - продолжают выступать на чемпионате мира.

Вчера в конце тренировки мы провели две серии пенальти. Те, кто забил вчера прекрасные голы, сегодня промахнулись. Нелегко справиться с ответственностью во время матча. Сегодня мы победили благодаря нашему вратарю.

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