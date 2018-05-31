Тренер сборной Германии: "Боатенг точно поедет на ЧМ-2018, вопрос с Нойером не решен"

Тренер сборная Германии Томас Шнайдер ответил на вопрос об участии в ЧМ-2018 Жерома Боатенга и Мануэля Нойера.

О Мануэле Нойере: "Сегодня Ману отыграл 70 минут за U20 и сделал несколько очень хороших сейвов. Это было задумано для того, чтобы создать ситуацию, в которой ему нужно будет долго сохранять концентрацию. Я не могу сказать, поедет ли он с нами в Россию, но это определенно шаг вперед и если так будет продолжаться, он сыграет против Австрии в субботу. Затем будет видно".

О Марке-Андре тер Штегене: "Тренеры говорили с Марком - он провел очень хороший сезон, но Ману - совершенный вратарь во всех аспектах: он не просто так был признан лучшим в мире. Это непростая ситуация для Марка, но когда в вашей команде есть голкипер такого уровня, хочется держать для него дверь открытой дольше, насколько это возможно".

О ситуации Жерома Боатенга: "Мы уверены в том, что он поедет с нами на чемпионат мира: он выполнил две тренировки с мячом и пробежал несколько спринтов. Я бы сказал, что он вернулся на 80%, и если все будет идти по плану, он вернется в общую группу на следующей неделе и может даже сыграть в последнем товарищеском матче против Саудовской Аравии (8 июня)", - цитирует официальная группа сборной Германии Вконтакте.

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