Тренер сборной Эквадора уволен из-за плохих результатов в отборочном турнире ЧМ-2018

Боливийский специалист Густаво Кинтерос уволен с поста главного тренера сборной Эквадора, сообщает пресс-служба национальной федерации футбола. Исполняющим обязанности назначен аргентинец Хорхе Селико.

Причина отставки - неудовлетворительные результаты команды. Эквадорцы занимают восьмое место в турнирной таблице отбора, отставая от Аргентины, которая идет пятой, на четыре очка. До завершения турнира командам осталось сыграть по два матча. В федерации считают, что Эквадор уже не сможет побороться за путевку на чемпионат мира.