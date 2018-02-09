Тренер сборной Египта обеспокоен подготовкой футболистов к чемпионату мира

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер назвал священный для мусульман месяц Рамадан серьезным препятствием для подготовки к чемпионату мира-2018. В нынешнем году месяц обязательного и строгого поста продлится с 16 мая по 14 июня, когда как первая игра сборной Египта на чемпионате мира назначена на 15 июня.

– Мои игроки не будут принимать пищу от восхода до заката. Когда же мне их готовить? – приводит La Nacion слова Купера. – Нельзя тренироваться человеку без капли жидкости и одной калории в организме. Надеюсь на гибкую трактовку Корана. Там сказано, что есть исключительные ситуации, в которых можно нарушить пост. Например, во время путешествия.

Сборная Египта – соперник сборной России по группе А чемпионата мира-2018.