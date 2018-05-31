Тренер сборной Австрии - о неудалении Граната: "Для товарищеской игры это нормально"

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода после контрольного матча с Россией в Инсбруке (1:0) оценил захват защитника гостей Владимира Граната в единоборстве с Марко Арнаутовичем. По его словам, за такой прием в официальной встрече показали бы красную карточку.
- Надо ли было удалять Граната в момент фола на Арнаутовиче? - вопрос Фоде.
- Думаю, если бы это был официальный матч, арбитр несомненно должен был показать красную карточку. Но игра товарищеская, так что все нормально. (Дмитрий СИМОНОВ)
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