Тренер Саудовской Аравии считает сборную России самым опасным соперником по группе ЧМ-2018

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци на пресс-конференции перед матчем открытия ЧМ-2018 против России, отметил, что российская команда - самая сложная в группе А, но амбиции его игроков находятся на самом высоком уровне.

- Какая команда будет самой сложной в вашей группе? - вопрос Пицци.

- Россия. Но мы сконцентрированы на том, чтобы показать свою лучшую игру, знаем недостатки и слабые места соперника. Нам отлично известно, как он будет играть. У нас максимальные амбиции. Сегодня это - победить Россию. Другие цели мы будем ставить после завтрашней игры.

- Будет ли Россия под дополнительным давлением из-за статуса хозяйки турнира и поможет ли это вам?

- Мы всегда стараемся играть в свой футбол, навязывать борьбу оппоненту. Завтра будем пытаться сделать то же самое, не думая о внешних факторах. (Егор БЫЧКОВ)

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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