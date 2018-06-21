Тренер Коста-Рики: "Иногда система ВАР полезна, а иногда убивает игру"

Оскар Рамирес, главный тренер сборной Коста-Рики, на пресс-конференции перед матчем против Бразилии отметил, что хочет одержать в пятницу победу и знает, как этого достичь.

- Неймар, играя в Испании, часто симулировал. Вы будете давать особенные указания своим игрокам на его счет? - вопрос Рамиресу.

- Мы будем искать возможность реализовать нашу стратегию, контролировать эмоции и игру. Не хочется видеть на поле нарушения и конфликты. Мои футболисты прекрасно осведомлены, как играть.

- Бразилия будет играть первым номером. Как вы будете противодействовать?

- С 2014 года Тите хорошо сбалансировал свою команду. Неймар, Коутинью - отличные футболисты, но и остальные опасны и могут показать хорошую тактическую и надежную игру. Это очень трудная команда, но мы это предусмотрели и должны хорошо защищаться.

- Вас устроила бы ничья с Бразилией?

- Я прекрасно отдаю себе отчет, каким потенциалом обладают бразильцы. Мне бы хотелось показать лучший футбол и выиграть. Не давать им шансов и использовать свои, действовать на контратаках.

- Пропустив гол от Сербии, вам не удалось создать много явных моментов. Как будете атаковать завтра?

- С сербами мы сыграли консервативно и сдержанно, хотя имели ряд моментов. Все-таки это был первый матч на турнире, мы старались как-то менять рисунок игры по ходу, но не смогли. У Сербии хорошая команда, нас удивил гол со штрафного. Завтра будем стараться играть более прямолинейно и использовать лучшие качества наших нападающих.

- Что вы думаете о новых технологиях в игре?

- Если мы проводим интенсивный матч, а соперник давит, то такие паузы убивают игру. Какой-то момент рассматривали минуту! Да, система ВАР имеет полезные стороны, но замедляет ритм игры. (Егор БЫЧКОВ)