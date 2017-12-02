Тренер Исландии: "Мы с Хорватией как супружеская пара"

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон отметил, что команда надеется сделать счастливыми своих болельщиков на чемпионате мира-2018. Исландцы встретятся с Аргентиной, Хорватией и Нигерией. С хорватами команда выступала в одной отборочной группе и смогла обойти их, завоевав прямую путевку в финальную часть.

- Мы с Хорватией как супружеская пара, но после чемпионата мира планируем развестись, - приводит АР слова Хадльгримссона. - Если говорить об Аргентине, то нельзя было ожидать лучшего открытия турнира. У нас в голове будет очень много романтики перед этой встречей.

Думаю, нашим болельщикам понравится Россия. Надеюсь, сможем сделать людей счастливыми. Заслужили находиться здесь и будем стремиться к успеху.