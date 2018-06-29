Тренер Хорватии Ивица Олич: "У России есть шансы на победу в матче против испанцев"

Бывший нападающий ЦСКА и помощник главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич в эксклюзивном интервью "СЭ" оценил шансы России в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

- Оцените шансы России на победу над испанцами.

- Для меня Испания - одна из лучших команд на турнире. Но их матчи в группе показали, что победы тоже даются им с трудом. Уровень испанкой сборной очень высок, ее футболисты выступают в лучших клубах мира, но у России есть шансы на победу. Мотивация у российских игроков, играющих дома, будет запредельная. Сегодня в футболе возможно все.

- Ваш прогноз.

- Скажу так - 1:1, а после 120 минут посмотрим, кто окажется сильнее! (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)



Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Полная версия интервью Олича- скоро на сайте www.sport-express.ru