Сегодня, 1 декабря, пройдет церемония жеребьевки финального турнира чемпионата мира-2018. Турнир примет Россия летом будущего года – с 14 июня по 15 июля – в 11 городах на 12 стадионах. Торжественная церемония жеребьевки группового турнира пройдет в Кремле и начнется в 18.00 по московскому времени. Вести гала-вечер будут Гари Линекер и Мария Командная.

"СЭ" ведет прямую трансляцию церемонии жеребьевки группового турнира финальной части чемпионата мира-2018.

Сразу после завершения мероприятия на сайте "СЭ" вас будут ждать медиа-репортажи, комментарии наших ведущих авторов, конечно, участников самой жеребьевки, а также футболистов сборной России и других национальных команд.

Прямая трансляция жеребьевки ЧМ-2018.