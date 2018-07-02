Трансляция матча Испания - Россия - лидер украинского телеэфира

Трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания - Россия стала лидером украинского телеэфира, сообщает strana.ua. Доля матча по аудитории 18 лет и старше составила 23,1 процента. В городах с населением больше 50 тысяч - 25,5 процента.

Игру смотрели 4,4 миллиона человек в Украине.

По аудитории 18-54 в крупных городах доля трансляции составила 21,7 процента.

Россия вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где встретится с Хорватией.

Сборная России на чемпионате мира по футболу