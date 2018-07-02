22:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Трансляция матча Испания - Россия - лидер украинского телеэфира


Трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания - Россия стала лидером украинского телеэфира, сообщает strana.ua. Доля матча по аудитории 18 лет и старше составила 23,1 процента. В городах с населением больше 50 тысяч - 25,5 процента. 

Игру смотрели 4,4 миллиона человек в Украине. 

По аудитории 18-54 в крупных городах доля трансляции составила 21,7 процента. 

Россия вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где встретится с Хорватией.

Испания - Россия

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Дополнительная информация

https://strana.ua/news/149545-telekanal-inter-pobil-efirnyj-rekord-pokazav-match-rossii-s-ispaniej.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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