Трамп прилетел в Бельгию, но руководство страны не встретило его из-за матча ЧМ-2018 в России

Высшее руководство Бельгии не встретило президента США Дональда Трампа, потому что все первые лица государства смотрели матч полуфинала чемпионата мира Бельгия – Франция, сообщает Le Soir.

В военном аэропорту Брюсселя, куда приземлился американский борт номер один, президента США встретила лишь глава протокольной службы бельгийского МИДа Франсуаза Гюстен. Король Бельгии Филипп, королева Матильда и министр иностранных дел Дидье Рейндерс в это время были в Санкт-Петербурге на матче ЧМ-2018, а премьер-министр королевства Шарль Мишель находился с фан-зоне в городе Брен-ле-Конт.

С 11 по 12 июля в Брюсселе состоится саммит НАТО.

Напомним, в полуфинале бельгийцы уступили Франции с минимальным счетом и теперь сыграют в матче за третье место.