Трамп поздравил Путина с отличным проведением ЧМ-2018

Президент США Дональд Трамп в начале встречи в президентском дворце в Хельсинки рассказал президенту России Владимиру Путину, что смотрел финал чемпионата мира по футболу, в котором Франция победила Хорватию (4:2). По его словам, ЧМ-2018 прошел отлично, а сборная России выступила соответствующе.

- В первую очередь хочу вас поздравить с действительно отличным проведением чемпионата мира, одного из лучших за все время, как мне говорят, - цитирует ТАСС Трампа. - А также с тем, что ваша собственная сборная так отлично выступила.

Я многое смотрел лично, полностью весь финальный матч, смотрел полуфиналы, это были очень зрелищные игры.