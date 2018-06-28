Трамп похвалил Россию за фантастическую работу во время ЧМ-2018

Президент США Дональд Трамп похвалил Россию за организацию чемпионата мира-2018. Он подчеркнул, что наша страна провела фантастическую работу во время турнира.

- Я думаю, что Россия проделывает сейчас фантастическую работу в рамках чемпионата мира, - приводит RT слова Трампа. - Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за турниром. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках чемпионата мира.

ЧМ-2018 завершится 15 июля финалом в "Лужниках". Всего во время турнира было задействовано 12 стадионов в 11 городах - Москве, Санкт-Петребурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Калилинграде, Волгограде, Саранске и Екатеринбурге.

Во время турнира стало известно место проведения чемпионата мира-2026. ФИФА выбрала для проведения ЧМ совместную заявку США, Мексики и Канады.