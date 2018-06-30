"Тоттенхэм" поздравил Ллориса и сборную Франции с победой над Аргентиной

"Тоттенхэм" поздравил вратаря сборной Франции Юго Ллориса и его команду с победой над Аргентиной (4:3) в 1/8 матча чемпионата мира.

- Поздравляем, Юго! Завтра твоя очередь, Кристиан Эриксен, - обратился "Тоттенхэм" в своем официальном Твиттере к полузащитнику сборной Дании Эриксену.

Датчане 1 июля сыграют против Хорватии.

Хорватия - Дания: текстовая трансляция 1 июля в 21.00 по московскому времени. Нижний Новгород