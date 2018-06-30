"Тоттенхэм" поздравил Ллориса и сборную Франции с победой над Аргентиной

"Тоттенхэм" поздравил вратаря сборной Франции Юго Ллориса и его команду с победой над Аргентиной (4:3) в 1/8 матча чемпионата мира.
- Поздравляем, Юго! Завтра твоя очередь, Кристиан Эриксен, - обратился "Тоттенхэм" в своем официальном Твиттере к полузащитнику сборной Дании Эриксену.
Датчане 1 июля сыграют против Хорватии.
🇫🇷 Congratulations, Hugo! 👏– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30 июня 2018 г.
🇩🇰 Over to you tomorrow, @ChrisEriksen8! 👊 #WorldCup pic.twitter.com/GFTXVsNb26
Хорватия - Дания: текстовая трансляция 1 июля в 21.00 по московскому времени. Нижний Новгород
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