Тот самый бразильский болельщик устроился на работу на российский телеканал

Бразильский болельщик Томер Савойя на день стал корреспондентом "Известий", чтобы показать ЧМ-2018 глазами болельщика.

Савойа известен тем, что за короткий срок пребывания в России во время чемпионата мира-2018 выучил русский язык и неоднократно общался с российской прессой.

Правда, не всегда его высказывания были сдержанны – однажды в пылу ажиотации Савойа произнес на камеру непечатные русские слова.

Кроме того, бразилец попросил у Президента России Владимира Путина гражданство, а рэпер Джиган оказался в восторге от пародии на свой клип ДНК с Савойей. Артист записал видеообращение, в котором сказал, что приглашает бразильца на свой концерт, где хочет спеть с ним дуэтом свой трек.