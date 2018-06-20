20:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Торт для сборной России в честь выхода в 1/8 финала. Фото


В твиттере сборной России опубликовано фото торта для команды в честь выхода в 1/8 финала ЧМ-2018.

В первых двух матчах на турнире российская команда обыграла сборную Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.

 

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
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