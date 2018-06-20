Торт для сборной России в честь выхода в 1/8 финала. Фото

В твиттере сборной России опубликовано фото торта для команды в честь выхода в 1/8 финала ЧМ-2018.

В первых двух матчах на турнире российская команда обыграла сборную Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.

На ужине - торт в честь выхода @TeamRussia в 1/8 финала 🎂 pic.twitter.com/WzhLwKwrBu – Сборная России (@TeamRussia) 20 июня 2018 г.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

Все о чемпионате мира по футболу-2018