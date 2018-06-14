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Торт для сборной России в честь победы. Вот как он выглядит. Фото

Торт для сборной. Фото Твиттер сборной России
Торт для сборной. Фото Твиттер сборной России

Сборная России вернулась на базу в Новогорске после матча открытия чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии (5:0). Как информирует официальный Твиттер национальной команды, на ужин игроков ждет торт в честь победы.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу 

Россия - Саудовская Аравия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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