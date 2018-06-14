Торт для сборной России в честь победы. Вот как он выглядит. Фото

Сборная России вернулась на базу в Новогорске после матча открытия чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии (5:0). Как информирует официальный Твиттер национальной команды, на ужин игроков ждет торт в честь победы.
Приехали на базу в Новогорск! pic.twitter.com/H9LVMYarlV– Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
На ужине - торт в честь победы 😊 pic.twitter.com/OmqoZ7CSCL– Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
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Сборная России на чемпионате мира по футболу