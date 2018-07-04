Топ-100 игроков ЧМ-2018: Мариу Фернандес - лучший правый защитник, Дзюба лучше Месси и Роналду

Авторитетный портал Bleacher Report опубликовал список лучших игроков чемпионата мира-2018 по итогам 1/16 финала. В рейтинге правых защитников первое место занял игрок сборной России Мариу Фернандес. Примечательно, что Игорь Акинфеев, отразивший два послематчевых пенальти в матче 1/8 финала против Испании (1:1, пенальти - 4:3) не попал в топ-10 вратарей, который возглавил датчанин Каспер Шмайхель.

В рейтинге левых защитников россиянин Юрий Жирков занял четвертое место, а первым стал швед Людвиг Аугустинссон.

В 20 лучших центральных защитников вошел Илья Кутепов, который занял 19-е место. Первенствовали швед Андреас Гранквист и уругваец Диего Годин.

В рейтинге опорных и центральных хавбеков Роман Зобнин занял 7-е место, а первым стал Н'Голо Канте из сборной Франции.

В рейтинге атакующих хавбеков и фланговых форвардов первым стал француз Кильян Мбаппе, Александр Головин занял четвертое место, а Денис Черышев - 11-е.

В рейтинге нападающих первое место занимает Харри Кейн из сборной Англии, лидирующий в споре бомбардиров с 6 голами. Артем Дзюба занял четвертое место, на 1 позицию обойдя португальца Криштиану Роналду, а капитан сборной Аргентины Лионель Месси вообще не вошел в рейтинг.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу