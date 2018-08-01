Тони Меола: "В США ЧМ-2018 был очень популярным"

Экс-вратарь сборной США Тони Меола, приезжавший в России во время ЧМ-2018 в качестве комментатора, отметил, что Россия провела отличный турнир. По его словам, любые опасения не оправдались.

– Это было невероятно! Я поздравляю всю Россию с тем, что удалось сделать. На протяжении многих лет мы слышали, что вы не будете готовы к турниру, но всё оказалось идеально, - цитируют Меолу "Известия". - Я не могу представить, что кто-то плохо провел время в России, присутствуя на играх и наслаждаясь турниром. И я знаю, что в Америке этот чемпионат мира был очень-очень популярным. Мы с нетерпением ждем мирового первенства в нашей стране и надеемся, что в будущем разовьем те наработки, которые были сделаны вашей страной. Я еще раз поздравляю с этим ЧМ всех в России, в организационном комитете и всех, кто был вовлечен в подготовку турнира.