Тони Меола: "Будущее Головина и Дзюбы выглядит многообещающим"

Экс-вратарь сборной США Тони Меола, приезжавший в России во время ЧМ-2018 в качестве комментатора, отметил, оценил выступление сборной России. По его словам, у главного тренера Станислава Черчесова была сложная задача.

– Мне кажется, российская команда стала для всех огромным сюрпризом. Уже в первой игре с Саудовской Аравией они создали ажиотаж вокруг себя, - цитируют Меолу "Известия". - Страна начала поддерживать команду, и она отлично сыграла. Безусловно, самой большой победой была игра против Испании. Футболисты и тренеры сборной изменили свою стратегию после первых игр и получили результат. К сожалению, для них все закончилось в четвертьфинале, но в целом это впечатляющее выступление. Надеюсь, оно задаст основу для развития, особенно с такими игроками, как Головин и Дзюба. Сейчас их будущее выглядит многообещающим.

– Что можете сказать о Станиславе Черчесове? Когда-нибудь играли против него?

– Да, я играл в матче против Черчесова в 1991-м и 1992-м. Я его хорошо знаю. У него была тяжелая задача — перед ЧМ они не выигрывали семь игр подряд, а этого у России никогда не случалось. На Черчесова оказывалось большое давление, но он отлично справился с организацией команды и улучшением ее результатов на протяжении турнира. Это тяжело — достойно начать, а потом выступать лучше и лучше. Я думаю, именно это Россия и сделала. В конце, когда футболисты проиграли Хорватии, они сделали всё что могли, чтобы помочь этому чемпионату стать тем, чем он был.