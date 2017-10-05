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18:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тони Кроос: "Россия так близко. Давайте сделаем последний шаг"


Полузащитник сборной Германии Тони Кроос в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира против команды Северной Ирландии отметил, что бундестим осталось сделать последний шаг, чтобы обеспечить себе поездку в Россию. Германии достаточно добиться сегодня даже ничьей, чтобы обеспечить себе первое место в группе C.

- Россия так близко. Давайте сделаем последний шаг сегодня, - написал Кроос в Твиттере.

Матч Северная Ирландия - Германия пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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