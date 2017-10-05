Тони Кроос: "Россия так близко. Давайте сделаем последний шаг"

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира против команды Северной Ирландии отметил, что бундестим осталось сделать последний шаг, чтобы обеспечить себе поездку в Россию. Германии достаточно добиться сегодня даже ничьей, чтобы обеспечить себе первое место в группе C.
- Россия так близко. Давайте сделаем последний шаг сегодня, - написал Кроос в Твиттере.
Матч Северная Ирландия - Германия пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Russia is so close. Let's do the last step today! pic.twitter.com/rNbEkTNaW2– Toni Kroos (@ToniKroos) 5 октября 2017 г.