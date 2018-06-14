Тони Кроос: "Отставка Лопетеги не повлияет на выступление сборной Испании на ЧМ-2018"

Полузащитник "Реала" и сборной Германии Тони Кроос выразил мнение, что отставка главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги не скажется на выступлении команды на чемпионате мира.

Во вторник "Реал" объявил о подписании трехлетнего контракта с Лопетеги. Позднее пресс-служба Королевской испанской федерации футбола (RFEF) сообщила, что тренер покинет сборную Испании после ЧМ-2018, однако на пресс-конференции в среду было объявлено о немедленном расторжении контракта с 51-летним специалистом за день до старта турнира в России.

Пост главного тренера национальной команды занял Фернандо Йерро.

- Не думаю, что это (отставка Лопетеги) очень сильно повлияет на успехи испанцев, - цитирует ТАСС Крооса. - Конечно, потерять тренера за два дня до (первого матча) чемпионата мира неприятно, но я прекрасно знаю Фернандо Йерро, я уверен, что является хорошим тренером, который способен взять на себя ответственность.

На чемпионате мира сборная Испании проведет первую игру 15 июня в Сочи против команды Португалии. Германия стартует на турнире матчем против сборной Мексики 17 июня на столичном стадионе "Лужники".

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи