14:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Томми Юрич: "Будет фантастикой, если мой гол выведет Австралию в плей-офф"


Нападающий сборной Австралии Томми Юрич поделился ожиданиями от матча со сборной Перу на ЧМ-2018.

- Будет фантастикой, если мой гол выведет сборную Австралии в плей-офф. Но я больше думаю о победе своей команды. Скрестим пальцы на удачу. Сделаем все, чтобы добиться нужного результата. Не так важно, кто из нас принесет победу. Важно, чтобы она была, - цитирует футболиста "Р-Спорт". - Будет приятно сыграть с Хорватией в плей-офф, но сейчас думать об этом рано и не нужно. Сейчас главный матч для нас против сборной Перу.

Матч Австралия – Перу состоится 26 июня в Сочи и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Австралия - Перу

 

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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