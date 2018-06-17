Томас Мюллер: "У Германии нет выбора - надо побеждать в двух оставшихся матчах"

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер рассказал о причинах поражения команды в матче ЧМ-2018 со сборной Мексики (0:1).

-Мы оставляли слишком много свободного пространства соперникам. В последних матчах у нас была та же проблема, мы много о ней говорили и пытались все исправить, но, как видите, неудачно, - цитирует футболиста "Р-Спорт". - Теперь у нас нет выбора – остается только побеждать в двух оставшихся матчах в группе

Единственный мяч в этой игре забил Ирвинг Лосано.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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