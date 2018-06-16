Томас Мюллер - о сборной Германии: "Хотим защитить титул чемпионов мира"

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер заявил, что его национальная команда стремится вновь победить на чемпионате мира. Немцы выиграли мировое первенство 2014 года.

- У нас есть особая мотивация для защиты титула, - приводит слова 28-летнего немца Daily Mirror. - Для нас очень важно победить на этом турнире, мы с нетерпением ожидаем его начала.

Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции(23 июня, Сочи) и Кореи (27 июня, Казань).

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