Томас Хельвег: "Модрич — главный претендент на Золотой мяч ЧМ-2018"

Победитель Лиги чемпионов в составе "Милана" и экс-защитник сборной Дании Томас Хельвег оценил шансы футболистов на приз лучшего игрока чемпионата мира.
- Модрич – главный претендентов на Золотой мяч чемпионата мира, - отметил Хельвег. - Прекрасно выступает за клуб и сборную. Он точно будет в итоговом списке кандидатов. Субашич и Ллорис? Тяжело сказать, оба хороши и сильны. Если выиграешь Кубок мира, многое меняется. Они – в финале и это впечатляет. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Даниель Субашич
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Лука Модрич
- Юго Ллорис