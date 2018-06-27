Томас Фермален: "С большим удовольствием остановлю Кейна"

Защитник сборной Бельгии Томас Фермален накануне матча третьего тура чемпионата мира против Англии в Калининграде отметил, что результат игры будет важен, хотя обе команды уже обеспечили себе путевку в плей-офф.

- Этот турнир - последний для вас в составе сборной?

- Вообще об этом не думаю. Сейчас чувствую себя великолепно и хочу пройти как можно дальше вместе с командой. Конечно, Панама и Тунис - не самые сильные соперники, и никто не знает, что будет дальше. Результат Германии это доказывает. Но мы нацелены пройти максимально далеко. Хотя и фаворитами себя не считаем. Скорее мы команда, которая может удивить.

- В матче с Англией вам противостоит дуэль с форвардом "Тоттенхэма" Харри Кейном. Готовы?

- Харри доказывает, что он форвард мирового уровня, но я жду встречи с ним и с большим удовольствием его остановлю. Сейчас много говорят о том, что турнирное значение матча не так велико, но игроки так не размышляют. Мы всегда хотим победить. У Англии сильная молодая команда, которая может пройти далеко. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Англия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 28 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

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