Томас Бах посетит финал ЧМ-2018

Президент МОК Томас Бах приедет на финальный матч чемпионата мира-2018 в Россию, сообщает Inside the Games. Бах откликнулся на приглашение президента ФИФА Джанни Инфантино. Четыре года назад он также принял приглашение предшественника Инфантино Зеппа Блаттера и присутствовал на "Маракане", где его родная Германия победила Аргентину (1:0).

Финал чемпионата мира-2018 состоится в московских "Лужниках" 15 июля. Франция сыграет с победителем матча Хорватия - Англия.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское) // Свежие новости о чемпионате мира по футболу