Томас Бах: "Чемпионат мира в России прошел очень успешно"

Президент МОК Томас Бах высоко оценил проведение чемпионата мира-2018 в России. Он считает, что россияне могут гордиться этим.

– Россияне могут гордиться тем, что было сделано за последние недели, - цитирует президента МОК официальный сайт олимпийского комитета России (ОКР). - Чемпионат мира по футболу прошел очень успешно. Мир увидел, насколько гостеприимна Россия и какой радушный в ней живет народ. Отклик во всех странах чрезвычайно позитивный. Мнение многих людей о России изменилось. Спорт же в очередной раз показал, что может служить делу дружбы и взаимопонимания между народами.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Чемпионский титул завоевала Франция, которая в финале обыграла Хорватию (4:2).