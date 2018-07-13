Тома Менье: "Сборная Бельгии играет лучше, чем Англия"

Защитник сборной Бельгии Тома Менье рассчитывает на победу над Англией в матче за 3-е место чемпионата мира-2018​. По его мнению, бельгийцы играют лучше.

– Мы играем лучше, чем Англия, – цитирует "Р-Спорт" Менье. – Мы обыграли их на групповом этапе (1:0), а значит, можем и сейчас. Мы хотим выиграть этот матч.

Бельгия – Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 18.00 (время московское)

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